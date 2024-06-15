Боевые корабли России и Египта провели учения в Средиземном море

Боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море. От нашей стороны были представлены фрегат «Маршал Шапошников» и ракетный крейсер «Варяг», а от египетской - фрегат «Аль-Кадир».

В рамках учений отработали формирование отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов. Об этом рассказали в Минобороны России.

Завершились учения церемонией прощания, в ходе которой корабли двух стран разошлись на встречных курсах под гудки сирен.

Ранее отряд российских кораблей покинул порт Александрия. Там он находился с деловым заходом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.