Путин запросил доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ

Российский президент Владимир Путин попросил Министерство обороны доложить о том, как оно видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Именно с этого вопроса глава государства предложил начать прошедшее накануне совещание по кораблестроению.

«Это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой», - подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что долгосрочная концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению ВМФ.

Напомним, Владимир Путин также отметил, что российский флот пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. По его словам, в этом году отечественные судостроители передадут Минобороны более 40 судов.