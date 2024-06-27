МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин запросил доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ

Президент отметил, что отталкиваясь от этой концепции предстоит ставить задачи перед предприятиями, КБ и наукой.
Сергей Лебедев 2024-06-27 05:30:56
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин попросил Министерство обороны доложить о том, как оно видит долгосрочную концепцию развития Военно-морского флота. Именно с этого вопроса глава государства предложил начать прошедшее накануне совещание по кораблестроению.

«Это та база, основа, отталкиваясь от которой предстоит верстать и ближайшие, и долгосрочные планы, ставить конкретные задачи перед предприятиями, КБ и нашей наукой», - подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что долгосрочная концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению ВМФ.

Напомним, Владимир Путин также отметил, что российский флот пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. По его словам, в этом году отечественные судостроители передадут Минобороны более 40 судов.

#ВМФ России #Минобороны России #флот #Кремль #Владимир Путин #Кораблестроение #Совещание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 