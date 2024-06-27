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В ДНР проведут суд над украинским военными, обстрелявшими мост

Под суд отправятся 23-летний Артур Шарамок, 24-летний Артема Батюта и 31-летний Даниила Верещак из 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
Сергей Лебедев 2024-06-27 03:15:46
© Фото: Андрей Старостин, РИА Новости

В Верховном суде Донецкой Народной Республики рассмотрят уголовное дело в отношении троих украинских военнослужащих, которые 26 февраля 2022 года осколочно-фугасными снарядами обстреляли мост «Славянск-Донецк-Мариуполь». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Боевики обвиняются по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Отмечаются, что под суд отправятся 23-летний Артур Шарамок, 24-летний Артема Батюта и 31-летний Даниила Верещак. Они служили в 55-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

По версии следствия, причиненный обстрелом ущерб составил более 214 миллионов рублей.

Ранее в России к 18 годам лишения свободы заочно приговорили командира украинской 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгения Булацика. Военного осудили за незаконный приказ о сбрасывании авиабомб на нефтеналивную станцию в Брянске.

#ДНР #ВСУ #мост #суд #Прокуратура
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