Командир ВСУ заочно приговорен к 18 годам за атаку на нефтебазу

Командир седьмой бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгений Булацик заочно приговорен на 18 лет лишения свободы за незаконный приказ о сбрасывании авиабомб на нефтеналивную станцию в Брянске. Об этом в среду сообщает Следственный комитет России в официальном телеграм-канале.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации собрало доказательства о виновности Евгения Булацика, суд признал их достаточными и заочно осудил военного по 205 статье УК РФ (террористический акт)

30 апреля 2022 года члены экипажей фронтовых бомбардировщиков ВСУ незаконно пересекли воздушное пространство России на двух фронтовых бомбардировщиках Су-24м. Затем они сбросили авиабомбы на нефтеналивную станцию ООО НК «Русснефть-Брянск».

В результате взрыва собственнику был нанесен ущерб минимум на 11 миллионов рублей, а на территории нефтебазы создалась опасность гибели большого числа людей.

Ранее Следственный комитет заочно обвинил в массовых убийствах мирного населения Донбасса четверых полковников ВСУ.