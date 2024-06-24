Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

В Одессе прозвучал взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он призвал местных жителей к осторожности.

«В городе слышен взрыв», - написал он в Telegram-канале.

В Одесской области также активирована система оповещения населения - объявлен сигнал воздушной тревоги.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным и связанным с ними инфраструктурой энергетическим объектам Украины высокоточным оружием. Так, ранее в оборонном ведомстве заявили об уничтожении личного состава и укреплений ВСУ силами экипажей танков Т-80 группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.