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Reuters: ЕС решил закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против РФ

Новый пакет санкций против Белоруссии затрагивает товары двойного назначения, в частности, чипы, используемые в бытовых приборах, в передовых технологиях и военной промышленности.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 02:44:28
© Фото: Marek Majewsky, dpa Globallookpress

Страны ЕС согласовали новый пакет ограничений против Белоруссии с целью закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС и Бельгии.

«Текст согласовывает меры в отношении товаров двойного назначения, таких как чипы, используемые в основных бытовых приборах, а также передовых технологиях и военной промышленности», - говорится в публикации.

По словам дипломатов, Белоруссия представляла собой крупнейший путь для обхода санкций. Именно ликвидацией подобных «лазеек» занимались лидеры стран ЕС с прошлого года.

Уточняется, что главным камнем преткновения в вопросе согласования рестрикций в отношении Белоруссии стал экспорт белорусского калия и других сельскохозяйственных товаров, положение по калийным удобрениям в итоге было исключено из финальной версии пакета санкций.

Пакет санкций в отношении Минска был согласован в среду 26 июня.

Напомним, в понедельник 24 июня ЕС также утвердил очередной 14-ый пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что новые ограничения должны якобы ослабить Россию и не позволить Москве обходить уже введенные.

#Россия #белоруссия #евросоюз #санкции #Чипы #обход санкций
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