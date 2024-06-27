Reuters: ЕС решил закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против РФ

Страны ЕС согласовали новый пакет ограничений против Белоруссии с целью закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС и Бельгии.

«Текст согласовывает меры в отношении товаров двойного назначения, таких как чипы, используемые в основных бытовых приборах, а также передовых технологиях и военной промышленности», - говорится в публикации.

По словам дипломатов, Белоруссия представляла собой крупнейший путь для обхода санкций. Именно ликвидацией подобных «лазеек» занимались лидеры стран ЕС с прошлого года.

Уточняется, что главным камнем преткновения в вопросе согласования рестрикций в отношении Белоруссии стал экспорт белорусского калия и других сельскохозяйственных товаров, положение по калийным удобрениям в итоге было исключено из финальной версии пакета санкций.

Пакет санкций в отношении Минска был согласован в среду 26 июня.

Напомним, в понедельник 24 июня ЕС также утвердил очередной 14-ый пакет антироссийских санкций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что новые ограничения должны якобы ослабить Россию и не позволить Москве обходить уже введенные.