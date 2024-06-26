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Глава МВД России Колокольцев прибыл в Нью-Йорк

Российский министр примет участие в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН (UNCOPS 2024).
Владимир Рубанов 2024-06-26 22:44:17
© Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк © Видео: Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Там глава министерства примет участие в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН (UNCOPS 2024).

Кроме того, у Колокольцева запланированы переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

Еще российский министр проведет двусторонние встречи с некоторыми главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств, которые приехали на этот саммит.

На саммит глав полиции ООН UNCOPS 2024 приедут министры, начальники полиции и высокопоставленные представители региональных и профессиональных полицейских организаций. Он пройдет в штаб-квартире Всемирной организации с 26 по 27 июня.

На конференции будут обсуждать вопросы укрепления международного мира, безопасности и развития. Кроме прочего, шефы обсудят, как полицейская деятельность ООН и национальная полицейская деятельность взаимно усиливают друг друга при решении глобальных проблем безопасности, включая антропогенные и природные кризисы и инциденты.

#ООН #сша #Саммит #полиция #МВД России #владимир колокольцев #UNCOPS 2024
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