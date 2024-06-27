В Москве вручили аттестаты выпускникам кадетских классов ФСО России

На Соборной площади Московского Кремля прошла церемония вручения аттестатов выпускникам кадетских классов Федеральной службы охраны РФ.

Такие кадетские классы сейчас открыты в трех московских школах: №1231 им В.Д. Поленова, №1574 и №1205, а также в Ильинской школе им. полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова в Домодедово и в школе №145 Санкт-Петербурга. Всего в этих классах учатся больше 1 200 воспитанников.

Это уже восьмая такая церемония с 2017 года. В ней приняли участие 120 кадетов ФСО из школ Москвы.

«Дорогие ребята! Уверен: вы добьетесь успехов и внесете свой вклад в развитие и процветание нашей страны, будете свято чтить традиции воинской службы, дорожить кадетским братством. Федеральная служба охраны Российской Федерации гордится каждым из вас», - сказал выпускникам статс-секретарь - заместитель директора ФСО России Виктор Шлемин.

В этом году три выпускника кадетских классов ФСО получили аттестаты с отличием с золотой медалью «За особые успехи в учении I степени», а еще два кадета - серебряные медали «За особые успехи в учении II степени».

Выпускники приняли участие в торжественной церемонии прощания со знаменем кадетских классов ФСО России.