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В Москве вручили аттестаты выпускникам кадетских классов ФСО России

Церемония прошла на Соборной площади Московского Кремля.
Владимир Рубанов 2024-06-27 21:23:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Соборной площади Московского Кремля прошла церемония вручения аттестатов выпускникам кадетских классов Федеральной службы охраны РФ.

Такие кадетские классы сейчас открыты в трех московских школах: №1231 им В.Д. Поленова, №1574 и №1205, а также в Ильинской школе им. полного кавалера ордена Славы И.И. Сидорова в Домодедово и в школе №145 Санкт-Петербурга. Всего в этих классах учатся больше 1 200 воспитанников.

Это уже восьмая такая церемония с 2017 года. В ней приняли участие 120 кадетов ФСО из школ Москвы.

«Дорогие ребята! Уверен: вы добьетесь успехов и внесете свой вклад в развитие и процветание нашей страны, будете свято чтить традиции воинской службы, дорожить кадетским братством. Федеральная служба охраны Российской Федерации гордится каждым из вас», - сказал выпускникам статс-секретарь - заместитель директора ФСО России Виктор Шлемин.

В этом году три выпускника кадетских классов ФСО получили аттестаты с отличием с золотой медалью «За особые успехи в учении I степени», а еще два кадета - серебряные медали «За особые успехи в учении II степени».

Выпускники приняли участие в торжественной церемонии прощания со знаменем кадетских классов ФСО России.

#кадеты #выпускники #ФСО #Московский Кремль #аттестаты #Федеральная служба охраны
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