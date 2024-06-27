Зеленский в Брюсселе признался в огромных людских потерях

На переговоры, предшествующие саммиту ЕС, эстонский премьер Кая Каллас, которой прочат кресло Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности, приехала в маленьком черном платье, которое, как завещала Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины. Гендерная толерантность - кто же ее разберет, но пока еще нидерландского премьера и будущего генсека НАТО Марка Рютте глава списка партии Макрона «Возрождение» Валери Хайер встречает букетом цветов. Так что Рютте открывает рот от изумления.

Перед этим Кая Каллас на совместной конференции с генсеком НАТО Столтенбергом подтвердила информацию о планах строительства на границе с Россией и Белоруссией оборонительных сооружениях стоимостью 2,5 млрд евро и пообещала сюрприз на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

Тайные, неписаные правила дележки высших постов в ЕС американское издание Politico сравнивает с избранием папы Римского, о завершении которого свидетельствует Белый дым. Как и там - полная неопределенность.

Ясно одно - председатель Европейского совета Шарль Мишель проиграл аппаратную борьбу главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сумела не только сохранить свой пост, но и отстранить своего конкурента от дележки портфелей.

Зато, говорят, подсуетился Макрон. А выборы под шумок раскритиковал не только венгерский премьер Виктор Орбан, но и его итальянская коллега Джорджа Мелони. Ее партия хотя и выиграла выборы в Европарламент в Италии, осталась за бортом при утверждении руководства ЕС.

В преддверии саммита в самом Брюсселе повсюду полицейское оцепление и колючая проволока. А главная тема - не только распределение высших постов, но и расширение ЕС. Прибыл и Зеленский, который публично признался в огромных людских потерях и заявил, что не заинтересован вести конфликт долгое время.

«Это все заявления, которые делаются для того, чтобы подстегнуть Запад активизировать помощь. Это такой пиар ход, за этим не стоит ни реальное намерение заканчивать конфликт, ни тем более капитулировать», - сказал Георгий Бовт, политолог, кандидат исторических наук.

Подписанное с Зеленским соглашение о гарантиях безопасности с ЕС стало уколом для Шарля Мишеля, которому забыли дать его экземпляр договора. Так что он был вынужден держать с Зеленским один на двоих.

По пути на «фэмили» фото Зеленский что-то увлеченно обсуждал с польским премьером Туском. Канцлеру Шольцу досталось место на галерке - лишь в третьем ряду.

«Мы не можем позволить себе зайти в тупик в эти трудные времена; наши граждане ждут не споров о рабочих местах, а быстрой работы в европейских институтах», - заявил Олаф Шольц.

Уже в июле председательство в ЕС переходит к Венгрии. Перед началом встречи Орбан, что называется, «на ногах» переговорил с Зеленским.

Одним из приоритетов своей политики венгерский премьер называл прекращение украинского конфликта. По аналогии с Трампом в США своим лозунгом Орбан избрал - «Вернем Европе величие».

За это его уже раскритиковали ряд депутатов Европарламента, призвав отозвать полномочия Будапешта как председателя. А сегодня Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру Урсулы фон Дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Для продления своих полномочий на новый срок ей необходимо заручиться поддержкой 15-ти из 27 стран ЕС. А лидеры 13-ти из них состоят с фон дер Ляйен в одной Европейской народной партии.