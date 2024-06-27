МОК допустил теннисистов Медведева и Андрееву до участия в ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских теннисистов, в том числе Даниила Медведева и Мирру Андрееву, до участия в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данные следуют из обновленного списка МОК, опубликованного в четверг 27 июня. В него также попали из мужчин Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, из женщин - Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Напомним, ранее появилась информация, что Рублев, Самсонова и Хачанов не будут выступать на соревнованиях во Франции. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уточнил, что Андрею Рублеву требуется восстановление.

По правилам, в Играх могут принять участие четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.