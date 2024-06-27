Балаклавскую бухту будут перекрывать на ночь из-за угрозы терактов

Балаклавскую бухту на ночь будут перекрывать боновыми заграждениями, сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам специального заседания Законодательного собрания Севастополя. Вход в нее в ночное время будет закрыт из-за опасности терактов, сказал глава города, передает ТАСС.

Развожаев сказал, что это единственная бухта, которая не ограждена от свободного захода и выхода. Губернатор упомянул о «рекламируемых нашим врагом дронах», которые способны устанавливать морские мины. Из-за угрозы террористических актов со стороны Вооруженных сил Украины бухту будут охранять дополнительно.

«Она представляет, по оценке специалистов, угрозу... Мы понимаем, что нигде этого еще не произошло, но с учетом того, что сейчас надо прогнозировать любые варианты развития событий, теракт может произойти и там», - сказал Развожаев.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS. Четыре из них сбили, еще одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, пострадали 153.