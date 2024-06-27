МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киеве прогремел взрыв на энергетическом объекте

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что энергообъект находится в Шевченсковском районе. После взрыва начался пожар.
Тимур Шерзад 2024-06-27 18:45:20
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрыве на энергетическом объекте в этом городе. 

Уточняется, что взрыв случился в Шевченковском районе украинской столицы. 

Также Кличко добавил, что после взрыва на энергетическом объекте инфрастрпуктуры противника начался пожар. 

Киевский градоначальник добавил, что в данный момент на место взрыва направлены все службы. 

Этой ночью сообщалось о взрывах в ряде украинских регионов - в Киеве, Хмельницкой, а также Ивано-Франковской областях.

#пожар #взрыв #Киев #Виталий Кличко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 