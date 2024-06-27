В Киеве прогремел взрыв на энергетическом объекте

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрыве на энергетическом объекте в этом городе.

Уточняется, что взрыв случился в Шевченковском районе украинской столицы.

Также Кличко добавил, что после взрыва на энергетическом объекте инфрастрпуктуры противника начался пожар.

Киевский градоначальник добавил, что в данный момент на место взрыва направлены все службы.

Этой ночью сообщалось о взрывах в ряде украинских регионов - в Киеве, Хмельницкой, а также Ивано-Франковской областях.