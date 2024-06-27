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Должникам по алиментам могут запретить посещать футбольные матчи

Недобросовестным плательщикам могут блокировать карту болельщика.
Владимир Рубанов 2024-06-27 16:56:20
© Фото: uefa.com

Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, сообщает ТАСС.

Глава ФССП указал, что билеты на спортивные соревнования стоят дорого, а их посещение носит развлекательный характер. И если человек включен в реестр должников по алиментам, можно приостановить действие его карты болельщика или не выдавать ее.

Такая мера прорабатывается с Минюстом России вместе с другими инициативами, которые могут «косвенно» принуждать должников к исполнению требований судебных актов, сказал Аристов.

Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 года. В нем будут содержаться данные тех, кто не платит алименты на своих несовершеннолетних детей и на нетрудоспособных родителей, а также о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности и находящихся в розыске. По оценке Минюста, речь идет о 133 тыс. человек.

#Спорт #Футбол #ФССП #Судебные приставы #алименты #должники #стадионы #карта болельщика #реестр алиментщиков
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