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Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Чеховым

Проститься со знаменитой теннисисткой и комментатором пришли спортсмены и журналисты.
Владимир Рубанов 2024-06-27 15:08:22
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На Новодевичьем кладбище простились с известной советской теннисисткой и спортивным комментатором Анной Дмитриевой. Ее похоронили рядом с могилой Антона Чехова. Писателя погребли за Успенской церковью на монастырском кладбище в 1904 году.

Проводить в последний путь выдающуюся спортсменку и заслуженного журналиста пришли президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, спортивный комментатор Георгий Черданцев, теннисистка и тренер Анастасия Мыскина, фотограф Юрий Рост.

Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет. Она была 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Входила в топ-5 лучших теннисисток Европы.

Дмитриева завершила спортивную карьеру в начале 1970-х годов и стала работать журналистом. В 2004 году ее включили в Зал российской теннисной славы.

#Спорт #наш эксклюзив #прощание #похороны #теннис #Шамиль Тарпищев #Новодевичье кладбище #Анна Дмитриева #Анастасия Мыскина
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