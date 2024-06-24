Умерла входящая в топ-5 лучших теннисисток Европы Анна Дмитриева

Теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил друг семьи фотограф Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева... Выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ», - написал Рост в своем Telegram-аккаунте.

Анна Дмитриева являлась 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Входила в топ-5 лучших теннисисток Европы.

Спортивную карьеру Дмитриева завершила в 1969 году, а уже в 1975-м перешла на работу спортивным комментатором. Многие ее коллеги признавались, что пришли в профессию благодаря ей. Под руководством Дмитриевой начинал свою карьеру комментатора Василий Уткин.