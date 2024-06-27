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Бойцы ВС РФ сделали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-Яги»

Приспособленный под военные нужды промышленный квадрокоптер неуязвим для вражеской системы РЭБ.
Игорь Лапик 2024-06-27 05:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне специальной операции инженеры группировки войск «Восток» из Забайкалья сделали усовершенствованный аналог украинского беспилотника «Баба-Яга». Бойцы приспособили промышленный квадрокоптер под военные нужды.

Специально для него на 3D-принтере напечатали два устройства сброса под мины калибра 82 миллиметра.

«Может находиться в воздухе около получаса. Он несет 9 килограмм, то есть две мины. За полчаса он уходит на расстояние до 50 километров», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Рысь».

Этот беспилотник можно переделать под военный транспортник, чтобы доставлять на передовую продукты, лекарства и боеприпасы. Но самая главная особенность российской «Бабы-Яги» – неуязвимость для вражеской системы радиоэлектронной борьбы. Квадрокоптер устойчив к воздействию антидроновых ружей разных типов и, несмотря на многочисленные попытки подавления, не теряет сигнал управления.

Ранее «Звезда» рассказывала о созданных российскими бойцами роботизированных платформах, которые могут доставлять продовольствие и боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Умельцы скрестили оборудование FPV-дронов с моноколесами.

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