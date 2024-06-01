Десантники показали, как дронами доставляют воду на передовые позиции

В ходе активных боевых действий подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» занимаются доставкой продовольствия, воды, боеприпасов и средств связи. Все необходимое беспилотниками отправляют передовым подразделениям, которые удерживают первую линию обороны.

Оператор квадрокоптера подвешивает к аппарату полезный груз, взлетает с позиции в нашем тылу и, прибыв в заданную точку, осуществляет «прицельный» сброс. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Воздушный» способ доставки применяется, когда обычный транспорт не может добраться до наших позиций из-за плотного огня артиллерии. Боевики также активно применяют по автомобилям FPV-дроны.

В МО РФ отметили, что один расчет БПЛА за сутки способен произвести несколько десятков вылетов.

Ранее «Звезда» рассказывала о созданных российскими бойцами роботизированных платформах, которые могут доставлять продовольствие и боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Умельцы скрестили оборудование FPV-дронов с моноколесами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.