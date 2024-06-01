МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники показали, как дронами доставляют воду на передовые позиции

«Воздушный» способ доставки применяется, когда не может пройти обычный транспорт.
2024-06-01 07:41:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе активных боевых действий подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» занимаются доставкой продовольствия, воды, боеприпасов и средств связи. Все необходимое беспилотниками отправляют передовым подразделениям, которые удерживают первую линию обороны.

Оператор квадрокоптера подвешивает к аппарату полезный груз, взлетает с позиции в нашем тылу и, прибыв в заданную точку, осуществляет «прицельный» сброс. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Воздушный» способ доставки применяется, когда обычный транспорт не может добраться до наших позиций из-за плотного огня артиллерии. Боевики также активно применяют по автомобилям FPV-дроны.

В МО РФ отметили, что один расчет БПЛА за сутки способен произвести несколько десятков вылетов.

Ранее «Звезда» рассказывала о созданных российскими бойцами роботизированных платформах, которые могут доставлять продовольствие и боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Умельцы скрестили оборудование FPV-дронов с моноколесами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #МО РФ #Продовольствие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 