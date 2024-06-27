Водолазы обнаружили три суббоеприпаса в Севастополе после удара ВСУ

В воде на севастопольском пляже, который подвергся атаке ВСУ 23 июня, водолазы нашли три суббоеприпаса, сообщает RT со ссылкой на МЧС России.

Водолазные работы ведутся, уже обследована половина запланированного района поиска. За сутки в воде нашли два суббоеприпаса, всего с начала поиска - три. Их уничтожат подрывом на месте.

В ходе атаки на Севастополь украинские силы применили пять американских тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Сбить удалось четыре ракеты, а еще одна в результате воздействия ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась в небе над городом.

Обломки поврежденной ракеты упали на популярные пляжи, где в это время отдыхали люди. В результате погибли четыре человека, еще более 150 пострадали, многие были госпитализированы.