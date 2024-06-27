Тарпищев заявил, что смерть Анны Дмитриевой лишила его части сердца

В Москве на Новодевичьем кладбище простились с легендой отечественного тенниса и телекомментатором Анной Дмитриевой. Она умерла на 84-м году жизни. Проводить знаменитую спортсменку в последний путь собрались родные и близкие, коллеги по спорту и работе на телевидении.

Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев в разговоре со «Звездой» рассказал об удивительной притягательности Анны Дмитриевой и ее спортивной одаренности.

«Мне было 12 лет, а ей 20, когда я впервые ее увидел. Она левша и играла очень здорово. Реально собирала нас вокруг себя. Она была притягательна, очень общительная и умная. Из семьи интеллигенции, она всегда находила подходящие слова, с ней было очень легко. Так же она играла в теннис», - сказал Тарпищев.

По его словам, Анна Дмитриева была художницей и творцом в душе. Она всегда искала что-то новое, легко шла по жизни и для многих была кумиром и образцом для подражания.

«Сегодня мы пришли проводить ее в последний путь. Ощущения - как будто вырвали кусок сердца. Это большая травма. Она человек-легенда, она человек-эпоха. Земля ей пухом», - сказал Тарпищев.

Анна Дмитриева - прославленная советская теннисистка, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах. На пике своей карьеры входила в пятерку лучших теннисисток Европы. Из большого спорта ушла в 1969 году. После этого построила карьеру на телевидении.