При сходе поезда с рельсов в Коми пострадали 15 человек

При сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Коми пострадали 15, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Девять вагонов поезда № 511 сошли с путей в на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги.

Предварительно установлено, что погибших нет, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. К месту направлены оперативные службы, а также руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и криминалисты.

На место происшествия вылетел глава Коми Владимир Уйба. Медики пока не могут добраться к месту аварии из-за бездорожья. Судя по видео, вагоны сошли с путей и перевернулись в районе реки, в лесу.

Движение поездов приостановлено. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).