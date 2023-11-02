Омбудсмен Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов

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Омбудсмен Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен также привела статистику, согласно которой за один только первый квартал 2023 года в Россию въехало около 1,3 миллиона человек. Вопрос об интеграции семей мигрантов Мария Львова-Белова подняла на втором заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств-участников СНГ.

Согласно мнению экспертов, на которое также ссылается омбудсмен, около 20% приезжих детей либо не знают русского языка вовсе, либо владеют им, но на очень плохом уровне. Львова-Белова отметила, что это может критически сказаться на адаптации и социализации детей мигрантов в школах.

«Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», - говорится в посте Львовой-Беловой.

В заключение Львова-Белова сказала, что Россия является гостеприимной страной, однако даже в гостях есть правила, которые должны соблюдаться. А также добавила, что поменять ситуацию можно будет в сотрудничестве со странами, откуда и приезжают трудовые мигранты.