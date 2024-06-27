ВС РФ ударили «Кинжалом» по аэродромам для размещения западной авиации

Минобороны России сообщило о групповом ударе по аэродромной инфраструктуре Украины.

Удар был нанесен сегодня утром. В его ходе использовались высокоточное оружие большой дальности морского базирования, гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также беспилотники.

Целью стала инфраструктура, планируемая для размещения самолетов западных стран.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации ВКС России накрыли опорный пункт неприятеля объемно-детонирующими боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.