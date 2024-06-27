МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ ударили «Кинжалом» по аэродромам для размещения западной авиации

Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» и беспилотниками.
2024-06-27 13:14:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о групповом ударе по аэродромной инфраструктуре Украины. 

Удар был нанесен сегодня утром. В его ходе использовались высокоточное оружие большой дальности морского базирования, гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также беспилотники. 

Целью стала инфраструктура, планируемая для размещения самолетов западных стран. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута. Удалось поразить все назначенные объекты. 

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации ВКС России накрыли опорный пункт неприятеля объемно-детонирующими боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #кинжал #гиперзвуковое оружие #Высокоточное оружие #групповой удар
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 