Гондурас созвал экстренное совещание CELAC из-за ситуации в Боливии

Президент Гондураса Сиомара Кастро созвала экстренное совещание Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Она предложила членам регионального блока незамедлительно обсудить ситуацию в Боливии.

«Срочно созываю президентов стран-членов СЕЛАК, чтобы осудить фашизм, который угрожает сегодня демократии в Боливии, и потребовать полного уважения гражданской силы и конституции», - сказала Сиомара Кастро.

Напомним, ранее стало известно, что в Боливии происходит попытка государственного военного переворота. Его инициатором стал генерал Хуан Хосе Сунига, который ранее был отправлен в отставку с поста главнокомандующего армией.

Власти страны уже призвали международное сообщество оказать поддержку законному правительству республики.