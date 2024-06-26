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Гондурас созвал экстренное совещание CELAC из-за ситуации в Боливии

Президент страны Сиомара Кастро призвала осудить попытку государственного переворота.
Сергей Лебедев 2024-06-26 23:59:36
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press

Президент Гондураса Сиомара Кастро созвала экстренное совещание Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Она предложила членам регионального блока незамедлительно обсудить ситуацию в Боливии.

«Срочно созываю президентов стран-членов СЕЛАК, чтобы осудить фашизм, который угрожает сегодня демократии в Боливии, и потребовать полного уважения гражданской силы и конституции», - сказала Сиомара Кастро.

Напомним, ранее стало известно, что в Боливии происходит попытка государственного военного переворота. Его инициатором стал генерал Хуан Хосе Сунига, который ранее был отправлен в отставку с поста главнокомандующего армией.

Власти страны уже призвали международное сообщество оказать поддержку законному правительству республики.

#Боливия #Переворот #CELAC #Гондурас #СЕЛАК #Сиомара Кастро
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