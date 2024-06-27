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Путин поздравил Зюганова с юбилеем и присвоением звания Героя Труда

Председателю КПРФ в среду 26 июня исполнилось 80 лет, президент поблагодарил его за службу Отечеству и поддержку всего происходящего сейчас в стране.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 01:03:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин лично поздравил лидера Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова с 80-летием, отдельно поблагодарив его за службу Отечеству и поддержку политики страны.

«Вы и возглавляемая Вами партия, безусловно, занимает очень патриотические позиции, это чрезвычайно важно, имея в виду ваше влияние на общество», - сказал российский лидер.

Юбилей политик отмечал в среду 26 июня. 

Накануне президент также присвоил Зюганову звание Героя Труда за «большие заслуги в развитии российской государственности». Это не первая награда Зюганова. Он также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденов «Знак Почета» и Александра Невского.

#юбилей #Владимир Путин #Геннадий Зюганов #поздравления #кпрф #Герой Труда РФ
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