Путин поздравил Зюганова с юбилеем и присвоением звания Героя Труда

Президент России Владимир Путин лично поздравил лидера Коммунистической партии РФ Геннадия Зюганова с 80-летием, отдельно поблагодарив его за службу Отечеству и поддержку политики страны.

«Вы и возглавляемая Вами партия, безусловно, занимает очень патриотические позиции, это чрезвычайно важно, имея в виду ваше влияние на общество», - сказал российский лидер.

Юбилей политик отмечал в среду 26 июня.

Накануне президент также присвоил Зюганову звание Героя Труда за «большие заслуги в развитии российской государственности». Это не первая награда Зюганова. Он также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденов «Знак Почета» и Александра Невского.