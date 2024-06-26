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Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов получил награду за большие заслуги в становлении российской государственности и многолетний труд.
Ян Брацкий 2024-06-26 13:09:14
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.  

Уточняется, что высокое звание лидер коммунистов получил «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».

Это не первая награда Зюганова. Он также является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденов «Знак Почета» и Александра Невского.

Геннадий Зюганов возглавил Коммунистическую партию Российской  Федерации в 1993 году и с тех пор является ее бессменным руководителем. Политик избирался в Государственную думу РФ все восемь созывов. Неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда пяти россиянам и наградил почетными знаками «За успехи в труде» пять коллективов отечественных предприятий.

#Путин #Кремль #Зюганов #герой труда #кпрф
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