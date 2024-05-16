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В Саянске местный житель зарезал жену в ЗАГСе

Убийство произошло при подаче заявления на развод.
Сергей Лебедев 2024-05-16 18:53:48
© Фото: СУ СКР по Иркутской области © Видео: СУ СКР по Иркутской области

В Саянске 25-летний местный житель зарезал свою жену в ЗАГСе. Трагедия произошла, когда пара пришла подать заявление о расторжении брака. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

«Молодой человек достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что девушка скончалась до приезда скорой. Убийцу задержали сотрудники частного охранного предприятия, а затем передали его полицейским.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

По данным Telegram-канала SHOT, пара поженилась в апреле текущего года. У убитой девушки осталась 11-месячная дочь.

#Иркутская область #убийство #Уголовное дело #ЗАГС #супруги #Саянск
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