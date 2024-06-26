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Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже

В суде на острове Сайпан начались слушания по делу основателя WikiLeaks.
Сергей Лебедев 2024-06-26 02:55:35
© Фото: Tolga Akmen, ZUMAPRESS, globallookpress

В суде на острове Сайпан, принадлежащем США, начались слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщает The Washington Post, австралийский журналист уже признал свою вину в нарушении закона о шпионаже.

«Как и ожидалось, Джулиан Ассанж признал себя виновным в нарушении pакона о шпионаже», - пишут американские журналисты из зала суда.

Предполагается, что по итогу рассмотрения дела суд приговорил основателя WikiLeaks к 5 годам лишения свободы. Этот срок он уже отсидел в Великобритании.

Напомним, ранее основатель WikiLeaks вышел из тюрьмы Белмарш, где провел 1 901 день. 

#WikiLeaks #джулиан ассанж #суд #заседание #сайпан
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