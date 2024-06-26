У пассажиров Boeing 737 из-за разгерметизации пошла кровь из носа

У самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Korean Air, выполнявшего рейс на Тайвань, произошла внезапная разгерметизация. Из-за этого ему пришлось срочно вернуться в аэропорт Инчхон к западу от Сеула. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Южной Кореи сообщает Associated Press.

«19 из 133 человек, находившихся на борту рейса, были отправлены в больницы из-за боли в ушах и кровотечения из носа», - говорится в публикации.

Отмечается, что происшествие случилось в минувшую субботу. А уже в понедельник похожий инцидент с самолетом Airbus A-330 авиакомпании Malaysia Airlines.

Борту, следовавшему в Бангкок, пришлось вернуться в аэропорт Куала-Лумпура из-за «проблемы с давлением». На нем находились 164 пассажира и 12 членов экипажа.

Напомним, в начале июня самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines попал в сильный ураган и получил повреждения - град пробил нос, кабину, лобовое стекло и передние кромки крыла. В шторм борт попал на подлете к Вене - всего в 100 километрах к югу от австрийской столицы.