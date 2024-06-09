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Сильный град повредил нос самолета Airbus A320 на подлете к Вене

Сообщается, что борт благополучно приземлился в аэропорту, обошлось без пострадавших.
Ирина Егорова 2024-06-09 23:50:29
© Фото: @exithamster X.com

Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines попал в сильный ураган и получил повреждения - град пробил нос, кабину, лобовое стекло и передние кромки крыла. В шторм борт попал на подлете к Вене - всего в 100 километрах к югу от австрийской столицы, сообщается в Х.

Сообщается, что пилоты благополучно совершили посадку в аэропорту назначения, пострадавших в результате инцидента нет.

Самолет выполнял рейс из Пальмы-де-Майорки, третьего по пассажирообороту (после Мадрида и Барселоны) аэропорта Испании. Airbus A320 вмещает до 180 пассажиров.

#Самолет #ураган #Град #Вена #airbus а320 #авиакомпания #борт #повреждения
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