Сильный град повредил нос самолета Airbus A320 на подлете к Вене

Самолет Airbus A320 авиакомпании Austrian Airlines попал в сильный ураган и получил повреждения - град пробил нос, кабину, лобовое стекло и передние кромки крыла. В шторм борт попал на подлете к Вене - всего в 100 километрах к югу от австрийской столицы, сообщается в Х.

Сообщается, что пилоты благополучно совершили посадку в аэропорту назначения, пострадавших в результате инцидента нет.

Самолет выполнял рейс из Пальмы-де-Майорки, третьего по пассажирообороту (после Мадрида и Барселоны) аэропорта Испании. Airbus A320 вмещает до 180 пассажиров.