Хуситы за день атаковали пять судов в порту Хайфа в Средиземном море

Вооруженное повстанческое шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило, что вооруженные силы атаковали четыре судна в израильском порту Хайфа на берегу Средиземного моря. Операция проводилась совместно с шиитскими вооруженными группировками из «Исламского сопротивления в Ираке».

Два корабля были цементовозами, а другие два - «генеральными грузовыми судами». Уточняется, что по ним ударили с помощью беспилотников.

«Четыре судна, подвергшиеся нападению в порту Хайфы, принадлежат компаниям, нарушившим запрет на доступ в порты оккупированной Палестины», - приводит информацию подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.

После этого СМИ сообщило, что в Средиземноморье произошла вторая совместная операция, целью которой был корабль Shorthorn Express. Хуситы также атаковали судно с применением дронов.

Вечером 22 июня стало известно, что йеменские мятежники нанесли ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower. Инцидент произошел в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта хуситы заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, а также, что будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.