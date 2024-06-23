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Хуситы за день атаковали пять судов в порту Хайфа в Средиземном море

Хуситы и иракские группировки ударили по пяти судам в израильском порту Хайфа.
Марина Крижановская 2024-06-23 01:37:37
© Фото: US Navy via Globallookpress.com

Вооруженное повстанческое шиитское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, заявило, что вооруженные силы атаковали четыре судна в израильском порту Хайфа на берегу Средиземного моря. Операция проводилась совместно с шиитскими вооруженными группировками из «Исламского сопротивления в Ираке».

Два корабля были цементовозами, а другие два - «генеральными грузовыми судами». Уточняется, что по ним ударили с помощью беспилотников.

«Четыре судна, подвергшиеся нападению в порту Хайфы, принадлежат компаниям, нарушившим запрет на доступ в порты оккупированной Палестины», - приводит информацию подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.

После этого СМИ сообщило, что в Средиземноморье произошла вторая совместная операция, целью которой был корабль Shorthorn Express. Хуситы также атаковали судно с применением дронов.

Вечером 22 июня стало известно, что йеменские мятежники нанесли ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower. Инцидент произошел в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта хуситы заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, а также, что будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

#в стране и мире #атака беспилотников #Израиль #Средиземное море #Хуситы #иракские группировки #порт Хайфа
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