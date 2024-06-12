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Глава «Севмаша» сообщил, что ВМФ получит в 2024 году новые подлодки

Новые подводные суда усилят ядерную триаду страны, сказал Михаил Будниченко.
Владимир Рубанов 2024-06-12 13:14:25
© Фото: Минобороны России

Российский флот получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, рассказал глава «Севмаша» Герой Труда Михаил Будниченко в Кремле в ходе церемонии награждения.

Президент России Владимир Путин в День России вручает на торжественной церемонии в Кремле золотые медали Героям Труда.

Почетных званий удостоены, в частности, ректор МГУ Виктор Садовничий, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Елтуган Сыздыков, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Сергей Готье и другие.

#ОПК #награждение #подводные лодки #Владимир Путин #Севмаш #ядерная триада #атомные подводные лодки #герои труда #стратегические ядерные силы
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