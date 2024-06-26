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В Кении объявили чрезвычайное положение в связи с протестами

Ранее в стране направили армию на подавление беспорядков в качестве поддержки полицейских, протестующие выступают против повышения налогов.
Елизавета Кондрикова 2024-06-26 02:18:11
© Фото: James Wakibia, Keystone Press Agency Globallookpress

В Кении объявили чрезвычайное положение из-за антиправительственных протестов и беспорядков в столице страны Найроби. Решение было принято за подписью главного секретаря по обороне Кении Адена Баре Дуале, документ опубликовали в Kenya Gazette.

«Силы обороны Кении направлены... в поддержку полицейским», - цитирует «360» слова военных страны.

Подобные меры были приняты на фоне нападения протестующих на здание парламента в Найроби, депутатам пришлось покинуть здание по подземным тоннелям. По словам Дуале, действия мятежников разрушают инфраструктуру.

Напомним, речь идет о протестах против повышения налогов в стране. Сообщается, что полиция применила против ничем не вооруженных демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

Президент Кении Уильям Руто увидел в протестах угрозу безопасности страны и нападение на ее конституционный строй. Тем не менее он согласился вступить в диалог с гражданами.

#протесты #беспорядки #чрезвычайное положение #кения #повышение налогов #найроби
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