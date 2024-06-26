В Кении объявили чрезвычайное положение в связи с протестами

В Кении объявили чрезвычайное положение из-за антиправительственных протестов и беспорядков в столице страны Найроби. Решение было принято за подписью главного секретаря по обороне Кении Адена Баре Дуале, документ опубликовали в Kenya Gazette.

«Силы обороны Кении направлены... в поддержку полицейским», - цитирует «360» слова военных страны.

Подобные меры были приняты на фоне нападения протестующих на здание парламента в Найроби, депутатам пришлось покинуть здание по подземным тоннелям. По словам Дуале, действия мятежников разрушают инфраструктуру.

Напомним, речь идет о протестах против повышения налогов в стране. Сообщается, что полиция применила против ничем не вооруженных демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

Президент Кении Уильям Руто увидел в протестах угрозу безопасности страны и нападение на ее конституционный строй. Тем не менее он согласился вступить в диалог с гражданами.