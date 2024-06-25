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Президент Кении распорядился отправить армию на подавление протестов

Протестующие выступают против повышения налогов на ряд товаров и услуг, президент страны согласился вступить в диалог с несогласными.
Елизавета Кондрикова 2024-06-25 22:26:17
© Фото: James Wakibia, Keystone Press Agency Globallookpress

Кения мобилизовала все силы безопасности для противодействиям протестам против повышения налогов в стране, заявил президент страны Уильям Руто. Его слова приводит местный телеканал KTN News.

«Я дал указание всем органам нашей национальной безопасности принять меры для пресечения любых попыток опасных преступников подорвать безопасность и стабильность нашей страны», - сказал глава Кении.

Президент назвал беспорядки в Кении, которые стали реакцией на законопроект о повышении налогов, «предательским событиями» и пообещал дать ответ. По словам Руто, протестующие нападают на конституционный строй Кении и угрожают безопасности страны.

Тем не менее президент признал, что готов вести диалог с демонстрантами, так как согласно конституции, власть в стране принадлежит народу.

Протестная реакция в Кении против повышения налогов на ряд товаров и услуг началась в июне. Для разгона участников протестов были использованы слезоточивый газ и дубинки, при этом демонстранты не были ничем вооружены, передает телеканал.

#протесты #беспорядки #налоги #кения #повышение налогов #Уильям Руто
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