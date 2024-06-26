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Десять человек находятся в тяжелом состоянии после ж/д аварии в Коми

К месту аварии вылетели два санитарных вертолета Ми-8МТВ. Готовятся еще два борта.
Владимир Рубанов 2024-06-26 21:26:57
© Фото: komivkomi, Telegram © Видео: komivkomi, Telegram

Около 10 человек находятся в тяжелом состоянии после схода вагонов поезда в Коми, сообщили в мэрии Воркуты. В городской администрации добавили, что ожидают списки пострадавших в аварии.

К месту аварии из Усинска вылетели два санитарных вертолета Ми-8МТВ. Ожидаются еще два борта из Сыктывкара и Ухты.

Ранее глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале сообщил, что в поезде находилось 215 человек, пострадали 20. Он добавил, что для всех пассажиров готовы пункты временного размещения в гостинице и школе города Инты.

По данным РЖД, в поезде Воркута - Новороссийск ехали 232 пассажира. В результате аварии пострадали около 70 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 сошли с рельсов на перегоне в Коми. По предварительным данным, авария случилась, потому что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей.

В месту аварии направлены оперативные службы и следователи. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто не погиб.

#авария #Новороссийск #ржд #Железная дорога #пострадавшие #Воркута #Коми #сход поезда #Инта
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