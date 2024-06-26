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На Сватовском направлении расчеты Д-30 послали врагу агитснаряды

Украинских националистов призвали сложить оружие и сдаться в плен.
2024-06-26 07:44:01
© Фото: Минобороны России

На Сватовском направлении специальной операции артиллеристы группировки войск «Запад» распространили среди националистов агитационные материалы с призывом сдаться в плен. Залистование украинских позиций выполнили расчеты гаубиц Д-30. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Агитационные 122-мм снаряды с надписью «Агит» представляют собой боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук.

Данные снаряды специально имеют красный цвет боевой части. Это необходимо для максимального их отличия от любых других видов боеприпасов.

Напомним, ранее в Минобороны России рассказали, как расчеты «Градов» уничтожили позиции боевиков на Сватовском направлении. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #д-30 #МО РФ #агитлистовки #залистование
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