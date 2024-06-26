Лавров: начало спецоперации ускорило процесс отказа от глобализации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - постоянный участник Примаковских чтений, которым в этом году исполняется уже 10 лет. А осенью будут отмечать 95 лет со дня рождения и самого Евгения Примакова. Его называют одним из архитекторов современной внешней политики России и автором идеи многополярного мира, которую сегодня проводят в жизнь уже его последователи.

В основе форума - роль БРИКС в формировании новой глобальной архитектуры. В пределах уже не Европы, а Евразии. Прежние европейские институты, вроде ОБСЕ или Совета Россия-НАТО, себя не оправдали.

«Когда ему нужно что-то сделать по приказу, в данном конкретном случае из Вашингтона, он идет на разрыв любых договоренностей, на любые нарушения международного права... поэтому сейчас, убедившись, насколько Запад готов к честному равноправному взаимодействию, и поняв, что это на данном этапе невозможно, мы заинтересованы только в одном - чтобы с Запада не исходили угрозы нашей безопасности», - сказал Лавров.

Принципиальным отличием складывающейся сегодня модели многополярного мира Сергей Лавров называет появление за пределами Европы новых региональных центров силы. И это тоже последствия борьбы с колониализмом.

«Нет сомнений, что этот курс на удержание гегемонии любой ценой обречен на неудачу. Даже если в обозримой перспективе США останутся одним из мировых центров - а так скорее всего и будет - это вовсе не означает, что это произойдет в рамках сохранения американоцентричного мироустройства... и если на этом фоне правящие круги Запада продолжат дестабилизировать обстановку в мире, а они в общем-то этим и занимаются, то возникает вопрос - нам всем остальным как дальше жить и как избежать опасного соперничества, как наладить взаимоуважительный межгосударственный диалог прежде всего между ключевыми центрами принятия глобально значимых решений?», - добавил министр.

Еще одна особенность - сервильная позиция лидеров европейских стран, которые обслуживают американские интересы даже в ущерб собственным. Все запросы МИДа допустить Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» Германия проигнорировала.

«Запад очень любит нашкодить, создать какую-то провокацию, а потом ее запихивать под ковер, после того, как они снимут пропагандистские пенки и сливки», - пояснил Лавров.

Прокомментировал Сергей Лавров и провокацию в Буче, которую стала поводом для прекращения мирных переговоров в Стамбуле.

«Двое суток город в руках украинских властей. И вдруг мэр города на камеру BBC показывает центральную улицу, широченную, всю уложенную трупами и говорит, вот преступления русских. И с тех пор мы не можем добиться того, чтобы нам назвали имена людей, чьи трупы показали всему миру через BBC... и фамилий никто не знает. Я дважды этот вопрос ставил в Совбезе ООН, глядя в глаза Антониу Гутерришу. Я вас прошу, сказал я им, попросите у украинского руководства, чтобы оно вам показ вам фамилии этих людей - ничего не происходит. Поэтому инсценировки как метод внешней политики запада - это очень известная вещь. И по-прежнему мировая общественность ведется на такие трюки очень незатейливые», - сказал глава МИД по этой теме.

При этом Россия, говорит Лавров, по-прежнему открыта к сотрудничеству с Западом, но бегать ни за кем не будет. В отсутствие прямых переговоров с ним один из способов донести свою позицию - воспользоваться так называемой народной дипломатией. И это в числе одна из причин проведения Примаковских чтений.

«Мы точно совершенно открыты к диалогу на основе признания реалий, во-первых, включая территориальные реалии, закрепленные в конституции РФ, на основе отказа от дискриминации всего русского. Это все абсолютно достижимо, и я бы сказал, что это не максималистский запрос», - сказал министр.

Одной из тем Примаковских чтений стали и озвученные Владимиром Путиным на встрече с российским дипломатическим корпусом и руководством МИДа условия мирного завершения конфликта на Украине. На Западе их приняли в штыки.

Голоса набирающих все больший вес стран так называемого мирового большинства - не столько по ВВП, сколько по численности населения представляет и Индия. Которая также, как и Китай стояла у истоков создания БРИКС.

«Глобальный юг начинает играть все больше возрастающую роль. Особенно на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии и в связи с началом военных конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. Это привело к сбоям в поставках продовольствия и электроэнергии. В первую очередь это затронуло страны Африки», - сказал Чиной Суджан, генеральный директор Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара.

Начало спецоперации, по словам Лаврова, ускорило процессы, объективно наметившиеся в мире. И главный из них - отказ от глобализации, которая в 90-х, с распадом СССР, преподносилась как благо для всего человечества. История показала, что в мире есть и альтернативные точки зрения, и каждая из стран может отстаивать собственные национальные интересы.