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Депутат ГД Новиков оценил назначение Рютте генсеком НАТО

В Североатлантическом альянсе сложился консенсус относительно России и украинского конфликта, считает зампредседателя Комитета по международным делам.
Владимир Рубанов 2024-06-26 18:36:44
© Фото: Eric Lalmand ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Назначение бывшего премьера Нидерландов Марка Рютте генеральным секретарем НАТО никак не изменит взаимоотношений этого военно-политического блока с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Безальтернативность в определении кандидатуры символизирует безальтернативность поведения НАТО. Могут приходить на пост генерального секретаря более агрессивные ястребы, менее агрессивные, но, так или иначе, лидеры подбираются в соответствии с целями и задачами, которые НАТО призван решать. Причем решать не только официально и гласно», - сказал депутат.

Новиков напомнил, что изначально цели этого формирования обозначались как оборонительные, но по факту спустя десятилетия после разрушения Советского Союза альянс все больше и больше становился символом агрессивности Запада, создавая все новые и новые базы и расширяясь на восток.

«Общий консенсус у натовцев сложился. Приход Рютте не сделает политику НАТО более мягкой. Генсек - это реализатор некой коллективной воли государств Запада. Говорить о наступлении нового периода в отношениях России и НАТО не приходится. Политика на украинском направлении сформирована. Даже будущие выборы президента США не способны радикально поменять наши взаимоотношения», - сказал Дмитрий Новиков.

Рютте начнет исполнять обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Тот руководил альянсом 10 лет. Кандидатура бывшего премьера Нидерландов на этот пост была единственной.

#НАТО #Йенс Столтенберг #Госдума РФ #наш эксклюзив #Назначение #Марк Рютте #генеральный секретарь
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