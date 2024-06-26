Депутат ГД Новиков оценил назначение Рютте генсеком НАТО

Назначение бывшего премьера Нидерландов Марка Рютте генеральным секретарем НАТО никак не изменит взаимоотношений этого военно-политического блока с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Безальтернативность в определении кандидатуры символизирует безальтернативность поведения НАТО. Могут приходить на пост генерального секретаря более агрессивные ястребы, менее агрессивные, но, так или иначе, лидеры подбираются в соответствии с целями и задачами, которые НАТО призван решать. Причем решать не только официально и гласно», - сказал депутат.

Новиков напомнил, что изначально цели этого формирования обозначались как оборонительные, но по факту спустя десятилетия после разрушения Советского Союза альянс все больше и больше становился символом агрессивности Запада, создавая все новые и новые базы и расширяясь на восток.

«Общий консенсус у натовцев сложился. Приход Рютте не сделает политику НАТО более мягкой. Генсек - это реализатор некой коллективной воли государств Запада. Говорить о наступлении нового периода в отношениях России и НАТО не приходится. Политика на украинском направлении сформирована. Даже будущие выборы президента США не способны радикально поменять наши взаимоотношения», - сказал Дмитрий Новиков.

Рютте начнет исполнять обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Тот руководил альянсом 10 лет. Кандидатура бывшего премьера Нидерландов на этот пост была единственной.