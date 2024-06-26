Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру, куда вернули икону «Троица»

Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру, куда вернулась икона «Святая Троица» Андрея Рублева.

Президент России и патриарх Кирилл, который ждал Путина в лавре, вместе вошли в храм, где находится икона и мощи преподобного Сергия Радонежского.

«Святую Троицу» Андрей Рублев написал для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. Советские власти изъяли ее в 1929 году и отправили в Третьяковскую галерею. Она хранилась там до недавнего времени - в мае 2023 года Путин распорядился вернуть этот шедевр церкви.

В начале лета того года патриарх Кирилл заявил, что икону выставят в храме Христа Спасителя, а потом вернут на историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.