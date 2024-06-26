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Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру, куда вернули икону «Троица»

Президент России Владимир Путин приехал в храм вместе с патриархом Кириллом.
Тимур Шерзад 2024-06-26 18:18:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру, куда вернулась икона «Святая Троица» Андрея Рублева

Президент России и патриарх Кирилл, который ждал Путина в лавре, вместе вошли в храм, где находится икона и мощи преподобного Сергия Радонежского. 

«Святую Троицу» Андрей Рублев написал для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. Советские власти изъяли ее в 1929 году и отправили в Третьяковскую галерею. Она хранилась там до недавнего времени - в мае 2023 года Путин распорядился вернуть этот шедевр церкви. 

В начале лета того года патриарх Кирилл заявил, что икону выставят в храме Христа Спасителя, а потом вернут на историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл #сергиев посад #Троица #Троице-Сергиева лавра
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