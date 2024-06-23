Знаменитая «Троица» Рублева вернулась на свое историческое место

Знаменитая икона Рублева «Троица» доставлена на свое историческое место. Ее разместили в особый киот (витрину - Прим. ред.), установленный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

В пресс-службы обители отметили, что это особый киот, который оснащен системой автоматического контроля температуры и влаги, а также бронированным стеклом, оснащенным защитой в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Ранее сообщалось, что икону доставили из храма Христа Спасителя в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. После успешной доставки, ее установили во временный киот на возвышении у иконостаса.