Суд не изменил приговор убившему жену экс-министру Казахстана

Апелляционный суд Астаны не стал смягчать меру наказания бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за убийство его жены Салтанат Нукеновой. В мае Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

Кроме того, суд оставил без пересмотра приговор родственнику чиновника Бахытжану Байжанову за укрывательство особо тяжкого преступления. Ему предстоит провести в заключении четыре года.

Верховный суд республики транслировал заседание онлайн, «учитывая высокий общественный интерес к судебному процессу», сообщили в суде.

Осужденные просили оправдать Байжанова в связи с отсутствием состава преступления, а также изменить приговор Бишимбаеву по пункту «убийство с особой жестокостью» на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Заодно защита просила суд отменить приговор по статье «истязание» и отправить дело на новое рассмотрение.

Нукенова была убита в начале ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны, которым владел Байжанов. Судебный процесс по этому делу продолжался больше месяца и активно обсуждался в Казахстане и за границей. Суд пришел к выводу, что женщина умерла в результате жестоких побоев после ссоры с супругом.

Бишимбаев занимал должность главы министерства национальной экономики Казахстана в 2016 году. В 2018 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку и хищение имущества, но в следующем году условно-досрочно освободили.