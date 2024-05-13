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Экс-министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам колонии

Куандыка Бишимбаева признали виновным в жестоком убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой.
Сергей Лебедев 2024-05-13 15:24:37
© Фото: Jogargy_sot, Telegram

Сегодня в Казахстане к 24 годам лишения свободы приговорили бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Экс-чиновника признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса - «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание».

Родственник и подчиненный Бишимбаева Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления. Он получил четыре года лишения свободы.

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали в ноябре прошлого года, после того как он устроил жестокую расправу над гражданской женой. Бывший чиновник, по версии следствия, в холле собственного ресторана нанес Салтанат Нукеновой «серию сокрушительных ударов» кулаками по голове, а также избил ее ногами.

Женщина пыталась спастись, укрывшись в одной из VIP-кабинок. Однако Бишимбаев выбил дверь и продолжил издеваться над своей гражданской женой. После этого Салтанат Нукенова скончалась на месте происшествия.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. Суд по делу экс-министра начался в марте этого года. Куандык Бишимбаев признал, что нанес побои, которые повлекли смерть. Однако он отрицает вину в предумышленном убийстве.

С его слов, женщина сама спровоцировала конфликт, а травмы получила случайно. При этом обвиняемый в день трагедии дал указание удалить записи с камер видеонаблюдения.

Вместе с Куандыком Бишимбаевым на скамье подсудимых оказался его двоюродный брат Бахытжан Байжанов. Его обвинили в укрывательстве преступления. 

#Казахстан #суд #Приговор #экс-министр #Куандык Бишимбаев #Салтанат Нукенова
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