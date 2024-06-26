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Президент Кении отправил на пересмотр закон, вызвавший протесты

Документ предусматривал резкое повышение налогов, в том числе на основные продукты питания.
Владимир Рубанов 2024-06-26 16:25:28
© Фото: James Wakibia Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Кении Уильям Руто отказался подписать законопроект о бюджете на 2024 год, который предусматривает повышение налогов для граждан. Об этом сообщает местное издание Star. Этот документ вызвал массовые акции протеста, в которых погибли как минимум 23 человек.

Законопроект будет отправлен обратно в парламент, сообщило издание со ссылкой на источники в государственном аппарате. Глава государства предложил ряд поправок в законопроект, которые предстоит рассмотреть депутатам. Их суть не приводится.

Парламент может внести поправки в законопроект с учетом предложений президента или принять его во второй раз без изменений. Отказ от поправок главы государства должен быть поддержан двумя третями голосов.

Между тем депутаты уходят на каникулы, которые начинаются сегодня и продлятся до 23 июля.

Ранее в законопроекте были предложения, которые включают 16%-ный налог на хлеб и перевозку сахарного тростника, акцизный сбор на растительное масло, ежегодный транспортный налог в размере 2,5% от стоимости автомобиля и пр.

Из-за массовых протестов в Кении объявили чрезвычайное положение и направили армию на подавление беспорядков.

#в стране и мире #Африка #законопроект #Президент #Парламент #налоги #акции протеста #кения #массовые протесты
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