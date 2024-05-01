Путин присвоил отличившимся гражданам звания Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда пяти россиянам и почетные знаки «За успехи в труде» пяти коллективам отечественных предприятий. Соответствующий указ главы Российского государства вышел 1 мая на сайте официально опубликованных правовых актов.

Так, Героями Труда стали Людмила Беспалова (заведующая отделом ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко» в Краснодарском крае) и Михаил Будниченко (гендиректор АО «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» в Архангельской области), передает телеканал «360».

Высшей степени отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом также были удостоены Елтуган Сыздыков (главный конструктор АО «Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я. Березняка» в Московской области, Алексей Халмакшинов (водитель автомобиля АО «Разрез Тугнуйский» в Республике Бурятия) и Владимир Щедов (машинист мельниц обогатительной фабрики АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» в Курской области).

С 2023 года помимо медали и грамоты обладатели звания получают ежемесячную выплату в размере 61 566 рублей.

Кроме того, почетным знаком «За успехи в труде» российский лидер наградил коллективы АО «Омский завод транспортного машиностроения», АО «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» в Архангельской области, АО «Русполимет» в Нижегородской области, АО «Федеральный научно-производственный центр "Производсвтенное объединение "Старт" имени М.В. Проценко» в Пензенской области и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» в Москве.