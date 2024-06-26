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Третьяк назвал героем вратаря Бобровского в матче за Кубок Стэнли

Накануне клуб «Флорида Пантерз» с тремя россиянами в составе обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1 и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Елизавета Кондрикова 2024-06-26 03:55:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что болел за клуб «Флорида Пантерз» на Кубке Стэнли из-за российского вратаря Сергей Бобровского в составе команды. Об этом Третьяк рассказал в беседе со «Звездой». Накануне «Флорида» стала обладателем Кубка, обыграв «Эдмонтон Ойлерз».

«Героем был, конечно, вратарь, Бобровский, без которого было бы невозможно поднимать этот кубок над головой. В 35 лет держать такой удар на протяжении всего сезона, пик формы у него пришелся на финальный матч», - сказал Третьяк.

Он добавил, что очень уважает Бобровского, как хоккеиста, преданного своему делу, и именно от него на 70% зависела победа в игре. Всего за команду «Флориды» играют три российских спортсмена - Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

«Ребята - молодцы, показали настоящий русский боевой характер. Очень приятно, что во Флориде на стадионе был вывешен флаг России в знак победы», - добавил президент Федерации хоккея.

«Флорида Пантерз» накануне впервые стала обладателем Кубка Стэнли, для Бобровского и Куликова он стал первым в профессиональной карьере. Встреча с «Эдмонтон Ойлерз» завершилась со счетом 2:1.

#Хоккей #НХЛ #наш эксклюзив #кубок стэнли #владислав третьяк #тарасенко #Бобровский #куликов
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