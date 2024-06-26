Третьяк назвал героем вратаря Бобровского в матче за Кубок Стэнли

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что болел за клуб «Флорида Пантерз» на Кубке Стэнли из-за российского вратаря Сергей Бобровского в составе команды. Об этом Третьяк рассказал в беседе со «Звездой». Накануне «Флорида» стала обладателем Кубка, обыграв «Эдмонтон Ойлерз».

«Героем был, конечно, вратарь, Бобровский, без которого было бы невозможно поднимать этот кубок над головой. В 35 лет держать такой удар на протяжении всего сезона, пик формы у него пришелся на финальный матч», - сказал Третьяк.

Он добавил, что очень уважает Бобровского, как хоккеиста, преданного своему делу, и именно от него на 70% зависела победа в игре. Всего за команду «Флориды» играют три российских спортсмена - Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

«Ребята - молодцы, показали настоящий русский боевой характер. Очень приятно, что во Флориде на стадионе был вывешен флаг России в знак победы», - добавил президент Федерации хоккея.

«Флорида Пантерз» накануне впервые стала обладателем Кубка Стэнли, для Бобровского и Куликова он стал первым в профессиональной карьере. Встреча с «Эдмонтон Ойлерз» завершилась со счетом 2:1.