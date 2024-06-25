«Флорида» Бобровского, Тарасенко и Куликова впервые взяла Кубок Стэнли

В США определился обладатель Кубка Стэнли. Впервые в истории им стала команда Florida Panthers. За клуб выступают российский вратарь Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

Седьмая встреча финальной серии против Edmonton Oilers закончилась со счетом 2:1. В составе победителей шайбы на свой счет записали Картер Верхаге и Сэм Райнхарт. В составе проигравших отличился Маттиас Янмарк. Российский вратарь в этой игре отразил 22 броска из 23, пишет RT.

Стоит отметить, что для Бобровского и Куликова этот Кубок Стэнли стал первым в профессиональной карьере, тогда как Тарасенко выигрывал трофей ранее, играя в Сент-Луисе.

Что касается игры россиян в прошедшем плей-офф, то Сергей Бобровский провел 24 матча, два из которых отстоял «на ноль». Владимир Тарасенко в 24 встречах забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. Дмитрий Куликов дважды удачно ассистировал партнерам по команде.