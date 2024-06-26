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Работающим пенсионерам с 2025 года вернут индексацию выплат

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, индексация выплат работающим пенсионерам позволит сохранить в экономике сотни тысяч работоспособных граждан.
Ян Брацкий 2024-06-26 13:38:14
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Депутаты Государственной думы РФ в окончательном чтении приняли закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Как отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, решение принимается в непростое время, когда страна проводит специальную военную операцию и находится под многочисленными экономическими санкциями.

«Решение принимается в отношении людей, которые продолжают работать, не ушли на пенсию. Мы с вами должны понимать - это решение сохранит в экономике сотни тысяч наших работоспособных граждан», - подчеркнул Володин.

Как отметил Володин, многие работающие пенсионеры остаются трудиться в социальной сфере, в которой ощущается кадровый дефицит. Подобные инициативы президента Владимира Путина позволяют уверенно смотреть в будущее и свидетельствуют о том, что Россия является социальным государством, подчеркнул Володин.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам остановили в 2016 году. Законопроект предполагает, что недополученные за восемь лет деньги выплатят гражданину, когда он перестанет работать. С инициативой вернуть индексацию Путин выступил 7 июня. Глава государства уверен, что данный шаг увеличит число рабочей силы на рынке труда.

#Путин #пфр #выплаты #работа #Госдума РФ #индексация #пенсионеры
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