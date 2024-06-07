Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме рассмотреть законопроект о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом российских лидер заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что в прошлые годы индексация не проводилась из-за финансовых ограничений.

«За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работу. Это будет действительно справедливо», - заявил Путин.

Президент призвал подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию заседаний Государственной думы.