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Штурмовики взяли укрепления ВСУ, несмотря на перевес врага в живой силе

Двенадцать российских штурмовиков противостояли 20 украинским военным в ходе захвата укреплений ВСУ в районе Новомихайловки.
Павел Кольцов 2024-06-26 13:30:32
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий с позывным Охотник рассказал «Звезде», как российские штурмовики захватили укрепления ВСУ в районе Новомихайловки, притом что противник имел численное преимущество в личном составе.

«Там было до 20 человек противника. Брали меньшим количеством, две штурмовые группы были, по шесть человек. Всего нас 12 человек было», - сказал он.

За профессиональные действия в районе Новомихайловки Охотник получил орден Мужества. По его словам, противник соорудил серьезные укрепления на бывшей ферме, однако штурмовики смогли зайти на территорию.

«Сильно много "лисьих нор". "Лисья нора", где они прячутся, укрываются. И сильно много выкопано. Сильно много противника находится на опорном пункте», - добавил штурмовик.

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовые группы группировки войск «Восток» с Сахалина заняли более выгодные рубежи на подступах к селу Константиновка. Киевские формирования оказывают очаговое сопротивление, применяют большое количество дронов. Однако, несмотря на действия ВСУ, российские войска продолжают успешно продвигаться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #штурмовики #Орден мужества #наш эксклюзив #укрепления #СВО
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