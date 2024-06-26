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В СИЗО умер главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович

По одной из версий, причиной смерти 67-летнего Григория Рабиновича стала острая сердечная недостаточность.
Ян Брацкий 2024-06-26 12:12:41
© Фото: Андрей Стенин, РИА Новости

Лидер Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович умер в следственном изоляторе «Матросская тишина». Как сообщил паблик SHOT, криминальный авторитет скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Рабинович, известный в криминальной среде как Гриша Таганский, вместе с другими членами ОПГ обвинялся в пособничестве в убийстве другого видного представителя преступной иерархии Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского и в целом ряде других преступлений, сообщает Life.

Ранее стало известно, что суд приговорил криминального авторитета Олега Медведева к пожизненному лишению свободы. Еще трое его сообщников получили аналогичное наказание. По данным следствия, Медведев руководил бандой, которая держала под своим контролем Раменский район Московской области. Участники ОПГ совершали особо тяжкие преступления, включая убийства, бандитизм, вымогательство и хранение оружия.

#в стране и мире #СИЗО #таганская опг #матросская тишина #Григорий Рабинович
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