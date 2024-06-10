Вор в законе Шишкан получил пожизненное за убийства и бандитизм

Суд приговорил криминального авторитета Олега Медведева (Шишкан) к пожизненному заключению в колонии строгого режима и штрафу 5 млн рублей, сообщил корреспондент «Звезды». К пожизненному сроку приговорили еще троих его сообщников - Дмитрия Хламкина, Эдуарда Харькова и Юрия Офицерова.

Всего на скамье подсудимых оказались 18 человек. Остальные члены преступного сообщества получили от пяти лет условно до 23 лет строгого режима. Кроме того, фигурантам назначили штрафы в размере от 1,1 млн рублей до 4 млн рублей. Ранее присяжные 2-го Западного окружного военного суда вынесли обвинительный вердикт Медведеву и другим участникам его банды.

По данным следователей, Шишкан руководил преступной группировкой, которая контролировала Раменский район Московской области. Участникам ОПГ предъявили обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях, включая бандитизм, убийства, вымогательство, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и др.

В частности, члены группировки убили гендиректора «Племзавода Раменское» и местного депутата Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи. Их тела нашли в карьере через несколько лет после исчезновения в 2012 году. По данным следователей, их убили, чтобы завладеть землей предприятия.